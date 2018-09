Stiri pe aceeasi tema

- Este razboi deschis intre Raul, ispita la „Insula iubirii”, și Razvan, concurent in al patrulea sezon al emisiunii. Inca de cand au fost difuzate imaginile cu date-ul de 72 de ore al lui Raul cu Cati, iubita lui Razvan, cei doi se au la cuțite.

- Nici n-a trecut o zi de cand Razvan a fost separat de Cati, iubita cu care a venit sa iși testeze relația, pe „Insula iubirii”. Pentru ca tensiunea sa atinga cote maxime, lui Razvan i-au fost prezentate imagini cu Cati, in compania ispitei Raul și cu tratamentul VIP aplicat acesteia.

- In urma experienței de la „Insula iubirii”, Alexandra Diaconescu a inflorit de-a dreptul și a inceput un proces de metamorfoza care sa o transforme in persoana care iși dorea mereu sa fie. Multa lume s-a intrebat cum arata acum viața amoroasa a fostei concurente și se prea poate sa apara niște tentative…

- ”Temptation Island – Insula iubirii” ii primește din nou, incepand din aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener. In Thailanda, cele mai puternice ispite masculine și cele…

- ”Temptation Island – Insula iubirii” ii primește din nou, incepand din 3 si 4 septembrie, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener. In Thailanda, cele mai puternice ispite masculine așteapta insa sa demaște…

- Cele mai seducatoare ispite feminine așteapta sa demaște in cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”, ce va avea premiera pe 3 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, ceea ce concurenții ascund adanc in minte și in suflet! Domnii vor fi cu siguranța impresionați de farmecele prezențelor…

