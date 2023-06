Stiri pe aceeasi tema

- Inca din prima zi, Marius Moise a dezvaluit faptul ca a admirat-o pe Oana Monea inca din sezonul trecut. Nu a durat mult și iata ca itnre cei doi s-a realizat o apropiere, la Insula Iubirii sezonul 7.

- Insula Iubirii. Concurenții din sezonul 7 au avut parte de surprize atunci cand s-a ridicat cortina și au vazut ce ispite vor fi alaturi de ei in aceste zile. Tensiunile au fost la cote inalte!

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, ce va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY aduce in atentia telespectatorilor 10 ispite feminine si 10 ispite masculine gata sa demaste cele mai ascunse…

- Oana Monea este pentru a doua oara ispita la Insula Iubirii și iși propune sa puna imaginația barbaților la incercare. Tanara a revenit și in sezonul 7, care va fi difuzat pe 22 și 23 iunie, la Antena 1.

- Simona Alexuc s-a decis sa participe la Insula Iubirii sezonul 7, deoarece considera ca ii ofera o experiența unica, pe care nu ar putea sa o obțina din alta parte. In plus, ispita feminina este ferm convinsa ca participarea la emisiune ii va aduce o notorietate care o va ajuta in cariera.

- Lavinia Maris face parte din echipa de noi ispite de la Insula Iubirii sezonul 7. Cu ce se ocupa tanara și care este povestea ei de viața. A ales sa participe la cel mai dur test al fidelitații pentru a-și invinge temerile!