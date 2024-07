Stiri pe aceeasi tema

- Rareș a ales-o pentru un date pe Flori, ispita care i-a oferit o ghirlanda la inceputul sezonului 8 Insula Iubirii. Tanarul i-a povestit ispitei intamplari cu Daiana, dar au discutat și despre dorințele lor de viitor.

- Ediția din aceasta seara de la Insula iubirii a adus noi dezvaluiri din casnicia Cristinei Rotaru cu soțul ei, Andrei. Concurenta spune ca nu i-a venit sa creada ca s-a apropiat atat de mult de ispita Diandra, cu care s-a și sarutat, dar in același timp, știa ca exista ceva probleme in relația lor,…

- Compania Naționala de Investiții (aflata in subordinea Guvernului) s-a apucat sa dea 248.500 lei pe vin spumant, bauturi spirtoase, produse de patiserie și produse de patiserie și flori, scrie pe Facebook Clotilde Armand: „Socialism de caviar”.

- Cristina Rotaru era sigura ca soțul ei, Andrei, nu va face nimic greșit pe Insula iubirii. Lucrurile nu au stat așa, caci s-a apropiat de la inceput de ispita Diandra. Cei doi s-au sarutat, iar Cristina Rotaru a izbucnit in lacrimi vazand imaginile.

- Plimbarea de pe plaja a fost prilejul ca Maria și ispita Marcel Andrei de la Insula iubirii sa se apropie și mai mult. Ispita a facut un gest indrazneț fața de ea, asta dupa ce au petrecut timp impreuna și in edițiile trecute.

- In urma cu cateva ediții, Rareș de la Insula iubirii a dezvaluit ca iubita lui a trecut printr-o drama in copilarie. Daiana a fost abandonata de tatal ei biologic, iar cu tatal vitreg nu are o relație foarte apropiata. Concurenta s-a aratat deranjata ca Rareș a vorbit despre cel mai dureros subiect.

- Prima ediție de la Insula iubirii a adus dezvaluiri neașteptate din relațiile concurenților, așa cum a fost și cazul lui Cornel. Concurentul a recunoscut ca și-a inșelat iubita, dar tot Iustina a fost cea care a ințeles ca partenerul ei a trecut printr-o situație delicata in urma cu mai mulți ani.

- Cristina și Andrei Rotaru sunt printre cele cinci noi cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8. Show-ul va fi difuzat din 15 iulie la Antena 1. Cristina, in varsta de 37 de ani, si Andrei, 31 de ani, sunt singurul cuplu casatorit in acest sezon „Insula Iubirii”. Numara deja noua ani de casnicie si zece…