- Cristina Rotaru era sigura ca soțul ei, Andrei, nu va face nimic greșit pe Insula iubirii. Lucrurile nu au stat așa, caci s-a apropiat de la inceput de ispita Diandra. Cei doi s-au sarutat, iar Cristina Rotaru a izbucnit in lacrimi vazand imaginile.

- In episodul 5 al noului sezon Insula Iubirii, Cristina a vazut primele imagini cu Andrei. Concurenta a izbucnit in lacrimi cand a realizat ca soțul sau petrece mult timp cu Diandra și cei doi au o conexiune puternica.

- Iustina vrea sa renunțe la inelul de logodna, dupa ce a vazut imaginile cu ispita Maria și Cornel. Cei doi au petrecut momente incendiare in piscina! Concurenta nu a putut sa se abțina și a izbucnit in lacrimi.

- Cornel de la „Insula iubirii” a inceput sa se apropie mai mult de ispita Maria, mai ales atunci cand crede ca nu sunt pornite camerele de filmat. Iustina, iubita concurentului, a avut o reacție dura la adresa ispitelor.Iustina Loghin și Cornel Luchian formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri…

- In urma cu cateva ediții, Rareș de la Insula iubirii a dezvaluit ca iubita lui a trecut printr-o drama in copilarie. Daiana a fost abandonata de tatal ei biologic, iar cu tatal vitreg nu are o relație foarte apropiata. Concurenta s-a aratat deranjata ca Rareș a vorbit despre cel mai dureros subiect.

- Andrei de la Insula iubirii pare cucerit de ispita Diandra, cu care a și interacționat inca din primele ediții. La acel moment, i-a facut complimente și tot el a inițiat un fel de joc in care a intrat și tanara.

- Bianca a povestit in ediția trecuta de la Insula iubirii ca iubitul ei obișnuiește sa trimite mesaje altor femei cat ea este plecata de acasa, așa ca nu s-ar mira daca ar vedea ca s-ar apropia de alte femei. Iubitul ei pare ca adora sa fie in compania ispitei Larisa, cea care i-a calcat camașa tot in…

- Delia și Liviu de la Mireasa au implinit trei luni de cand formeaza un cuplu și sunt mai siguri ca niciodata ca le este scris sa fie impreuna. Cei doi s-au intrecut in surprize, prima fiind concurenta. Au planuri mari și pentru cand se va termina competiția.