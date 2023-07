Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii 28 iulie, Razvan a cazut in ispita! Iubitul Emei Oprișan a dat frau liber sentimentelor imediat, dupa ce ales sa incheie relația cu partenera lui. Razvan nu a mai ținut cont de nimic și a mers in dormitor alaturi de ispita Daria, iar cei doi au avut parte…

- Bianca Giurca este foarte sincera cu cei care o urmaresc, iar recent a vorbit despre ispita cu care și-ar fi dorit sa aiba o relație. Concurenta de la Insula Iubirii le-a oferit fanilor un raspuns cu totul și cu totul neașteptat. Iata ce a postat aceasta pe rețelele sale personale de socializare!

- Ema Oprișan a vazut noi imagini dureroase cu iubitul sau, Razvan Kovacs, in compania ispitei Daria Cuflic. Concurenta a rabufnit dupa ce a plecat de la bonfire-ul din ediția 9 a sezonului 7 Insula Iubirii, de pe 20 iulie 2023.

- Claudia Florescu le-a dezvaluit fanilor ei de pe rețelele personale de socializare la ce intervenții chirurgicale a apelat de-a lungul timpului. Concurenta de la Insula Iubirii a fost sincera cu internauții ei și a vorbit despre viața ei privata. Antrenoarea de fitness a recunoscut faptul ca a vizitat…

- Bianca Giurca susține ca nu a putut sa iși ia deciziile singura, asta pentru ca tatal sau a intervenit mai mereu. Concurenta a marturisit ca a fost condusa de parintele sau la orice pas și nu a putut sa ia o hotarare fara ca familia sa intervina.

- Grigor Dimitrov și Madalina Ghenea au oferit un adevarat spectacol pe terenul de la Wimbledon atunci cand, la final de meci, s-au saturat in vazul tuturor. Cei doi au distribuit imaginea pe rețelele de socializare.

- Dupa cateva interacțiuni cu ea, ispitele de la Insula Iubirii și-au exprimat parerile controversate in ceea ce o privește pe Cristina Rancov. Concurenta a avut un comportament care le-a starnit reacții neașteptate, iar aceștia nu au ezitat sa spuna exact ce au simțit. Ispita Tudor este nesigur cu privire…

- Cristina Rancov, soția lui Iulian Clonț, și-a exprimat nemulțumirile in ceea ce privește unele ispite masculine din Thailanda in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iata cu cine și-ar fi dorit sa mearga la un date.