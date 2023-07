Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile au crescut pe Insula Iubirii! Bogdan Cirlan a jignit-o pe Livia Marinescu, iar ispita a inceput sa planga. Deși la imceput a crezut ca el face o gluma cand ii spune ca este pițipoanca, iubitul Claudiei Florescu i-a spus ca nu glumește, iar acesta este modul in care o vede pe ea.

- Bogdan Carlan și ispita Livia Marinescu au avut parte de un schimb acid de replici, in ediția 11 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Cei doi s-au certat, i-ar camerele de filmat au surprins totul.

- Claudia Florescu este una dintre cele cinci concurente care au venit la Insula Iubirii 2023 sa iși testeze relația. Tanara a venit in emisiunea alaturi de iubitul, Bogdan Cirlan, acceptand provocarea testului de fidelitate. Descopera in acest articol cum arata bruneta in adolescența, inainte de a avea…

- A picat Bogdan Cirlan in ispita la Insula Iubirii? Aceasta este intrebarea telespectatorilor care urmaresc emisiunea de la Antena 1, iar recent Claudia Florescu a dat un raspuns la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Iata ce a postat concurenta de la Insula Iubirii pe rețelele sale personale de socializare!

- Claudia Florescu este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Bogdan Cirlan, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii sai au ramas placut surprinși cand au vazut cine sunt mama și fratele ei, mai ales ca acesta ii seamana destul de tare. Iata cum arata impreuna!

- Concurenții de la Insula Iubirii sunt foarte activi pe rețelele de socializare, asta dupa ce au participat la emisiunea de la Antena 1. Recent, Bogdan Cirlan le-a aratat internauților ce muncește iubita lui, Claudia Florescu, dupa terminarea sezonului 7 de la Insula Iubirii. Chiar concurentul a dat…

- Iulian Clonț și Livia Marinescu au avut parte de o discuție aprinsa cu replici acide, dupa alegerea date-ului. Conversația dura dintre cei doi a fost scoasa la iveala in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, difuzat in exclusivitate pe AntenaPLAY. Iata ce secvențe nu s-au vazut la televizor.

- Sezonul 14 iUmor continua cu o ediție speciala, dupa ce Mihaela Pripici a fost desemnata caștigatoarea ravnitului trofeu și a premiului de 20.000 de Euro! Șapte dintre invitații care au acceptat provocarea rubricii „Daca aș fi președinte“ vor reveni pe sc