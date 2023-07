Stiri pe aceeasi tema

- A picat Bogdan Cirlan in ispita la Insula Iubirii? Aceasta este intrebarea telespectatorilor care urmaresc emisiunea de la Antena 1, iar recent Claudia Florescu a dat un raspuns la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Iata ce a postat concurenta de la Insula Iubirii pe rețelele sale personale de socializare!

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, fetele au fost nevoite sa elimine o ispita masculina de pe insula lor. Cine este ispita care va parasi competiția in aceasta seara.

- Livia Marinescu a facut un pas important in relația care s-a creat intre ea și Marius Moise. Ispita de la Insula Iubirii a ignorat camerele de filmat și a intrat la el in camera, iar mai apoi s-a așezat in patul lui, fara nicio reținere. Iata cum a reacționat Marius Moise și ce a urmat dupa!

- Iulian Clonț și Livia Marinescu au avut parte de o discuție aprinsa cu replici acide, dupa alegerea date-ului. Conversația dura dintre cei doi a fost scoasa la iveala in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, difuzat in exclusivitate pe AntenaPLAY. Iata ce secvențe nu s-au vazut la televizor.

- Dupa ce fetele au vizitat vila baieților, acum a venit randul lor sa vada unde vor sta partenerele lor in decursul celor 21 de zile petrecute in Tailanda alaturi de ispite. Baieții au fost impresionați de loc și au stat de vorba și cu ispitele. Razvan și Romeo și au transmis cateva replici acide, in…

- Concurenta Claudia și ispita Roxana au avut parte de un schimb de replici destul de acid și și-au spus cateva cuvinte. La randul lui și Bogdan, partenerul Claudiei a avut un schimb de replici cu o ispita.

- Livia Marinescu este ispita la Insula Iubirii, sezonul 7. Aceasta susține ca este determinata sa le deschida ochii femeilor care au barbatii nepotriviti langa ele, folosindu-se de toate atuurile sale.

- Florin Dumitrescu a reușit sa il enerveze pe Catalin Scarlatescu in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite. Au urmat replici acide. Iata de la ce a pornit totul. Ce l-a deranjat pe jurat.