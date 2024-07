Stiri pe aceeasi tema

- Cuplul nou de la „Insula Iubirii” 2024 este format din Claudiu și Simona. In timp ce ei iși vor testa relația in show-ul difuzat la Antena 1, alt cuplu parasește in aceasta seara emisiunea. Primele zile pe „Insula Iubirii” au adus si primele revelatii in cuplu si au provocat deja primele socuri, inca…

- Claudiu și Simona au decis sa iși testeze relația la Insula iubirii dupa aproape un an de relație. Cei doi s-au cunoscut pe Instagram, iar de atunci au ramas impreuna. El a recunoscut ca a calcat stramb și și-a inșelat iubita dupa ce divorțase de fosta soție.

- In ediția 5 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 8, Radu Valcan i-a surprins pe toți atunci cand a anunțat ca alți doi concurenți au venit in Thailanda ca sa iși testeze relația. Apoi, acesta a dat o alta veste ce i-a uimit pe toți.

- Convinsi ca Insula Iubirii le va oferi exact raspunsul pe care si-l doresc, Iustina si Cornel au plecat in Thailanda chiar dupa ce au stabilit data nuntii, au ales localul, ba chiar si rochia de mireasa.

- Constructorul britanic de mașini de teren tocmai a dezvaluit cel mai puternic Defender de serie produs vreodata. Acesta se numește Defender OCTA și este o versiune de teren de performanța. V8 MILD-HYBRID DE 635 CP Cea mai puternica versiune a lui Defender ascunde sub capota sa un motor V8 de 4.4 litri…

- Noul star absolut al circuitului ATP, Jannik Sinner (22 de ani, 2 ATP) se iubește cu o rusoaica superba din WTA. Chiar daca in ultimele saptamani au fost doar zvonuri, acum au aparut primele dovezi ca Jannik Sinner și Anna Kalinskaya (25 de ani) formeaza un nou cuplu, scrie Prosport.ro .

- LASATI LUCRURILE SA-SI URMEZE CURSUL Nu incercati sa faceti schimbari semnificative in ritmul dumneavoastra de munca deoarece in felul asta lucrurile nu vor merge mai bine.Actionati cum o faceti in mod normal si totul va fi bine! RASFATAT DE TOTI! Astazi va simtiti iubiti de toata lumea. Aveti o stare…

- Andreea Balan și Victor Cornea formeaza un cuplu de cateva luni și se iubesc necondiționat. Cei doi se susțin reciproc in proiectele personale și reușesc sa petreaca mult tima impreuna, in ciuda programelor aglomerate pe care le au.