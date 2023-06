Concurenții de la Insula Iubirii sezonul 7 au vizitat resortul in care baieții vor locui alaturi de ispite pe parcursul celor 21 de zile. Imediat dupa ce au inspectat vila in care vor locui baieții alaturi de ispite, au aparut și primele impresii. Radu Valcan i-a intrebat pe fiecare in parte ce parere au despre resort.