- Madalina Maricuț se numara printre ispitele feminine care au atras atenția telespectatorilor cu frumusețea lor inca de la prima apariție televizata. Tanara a cucerit publicul masculin cu parul sau blond, frumoasele trasaturi ale feței și buzele voluminoase, insa puțini sunt cei care știu cum arata aceasta…

- Marcel Andrei, ispita masculina de la Insula Iubirii sezonul 8, era de nerecunoscut in urma cu 6 ani. Barbatul nu avea corpul plin de tatuaje pe atunci. De asemenea, aceasta preferea sa nu poarte barba.

- Luni, 15 iulie, a inceput Insula Iubirii sezonul 8, iar surprizele s-au ținut lanț in cadrul show-ului, imediat ce concurentii au ajuns in Thailanda. Radu Valcan a anunțat o premiera care le vizeaza exclusiv pe fete. Iata ce se va intampla in acest sezon!Radu Valcan i-a anunțat pe concurenți ca, din…

- Cinci noi cupluri indragostite, curajoase si puternice, gata sa riste totul, isi vor lasa in urma viata impreuna pentru a afla raspunsul la marea intrebare: „Ar trebui sa fie impreuna sau exista altcineva mai bun?”. Convinsi ca Insula Iubirii le va oferi exact raspunsul pe care si-l doresc, Iustina…

- Larisa Martan este ispita la Insula Iubirii, sezonul 8. Aceasta este pasionata de dans și a transformat aceasta pasiune in meserie. Considera ca Insula Iubirii ȋi poate oferi șansa de a se ȋndragosti.

- FOTO | Albaiulianul Darius Macinic, ispita la Insula Iubirii sezonul 8. Tanarul are propria afacere și scrie poezii in timpul liber Albaiulianul Darius Macinic, ispita la Insula Iubirii sezonul 8. Tanarul are propria afacere și scrie poezii in timpul liber Albaiulianul Darius Macinic este ispita a Insula…

- Aurelian Paduraru este ispita la Insula Iubirii, sezonul 8. In momentul acesta se concetreaza pe succesul profesional și nu se gandește la o relație, dar gusta din cand in cand din aventurile de-o noapte, astfel ca experiența show-ului de la Antena 1 i se potrivește de minune.

- Teodor Costache se numara printre cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii sezonul 8. La varsta de doar 26 de ani, tanarul se mandrește cu o afacere de succes. Iata cine este și de ce și-a dorit sa mearga in Thailanda.