- In prima ediție a emisiunii Insula Iubirii 2024, unul dintre concurenți, Rareș Petre, care a ajuns in show-ul de la Antena 1 alaturi de Daiana Prodan, a dezvaluit ca iubita lui i-a dat o lista cu lucruri pe care nu are voie sa le faca in Thailanda. Așa cum au anunțat la casting, Daiana și Rareș sunt…

- Luptatoare UFC, Tracy Cortez (30 de ani) a fost nevoita sa-și taie din par pentru a i se permite sa lupte in cușca contra rivalei Rose Namajunas (32 de ani). Greutatea maxima pentru a putea lupta era de 57 de kg, dar Tracy Cortez cantarea cu 200 de grame mai mult decat limita admisa, așa ca luptatoarea…

- Rareș Petre trebuie sa fie foarte atent! Daiana Prodan a dezvaluit ca a facut o lista cu ce nu accepta sa faca iubitul ei in cadrul emisiunii. Tanara a dezvaluit care sunt regulile in ediția de astazi, 16 iulie 2024, a emisiunii Insula Iubirii.

- Daniel Ungureanu a inceput sa planga la prima petrecere de pe insula. La scurt timp, iubitul Mariei s-a retras cu ispita Madalina și i-a facut o promisiune. Iata ce discuție au surprins camerele de filmat intre cei doi!

- Intre Daiana Prodan și Rareș Petre de la Insula Iubirii sezonul 8 a izbucnit o cearta de proporții inca dinainte de a ajunge pe insula. In mașina, cei doi parteneri și-au adresat cuvinte grele, iar tanara a izbucnit in lacrimi. Iata ce au avut de imparțit!

- Lovitura de teatru pentru Alec Baldwin: procesul sau pentru omor prin imprudenta pe platoul filmului „Rust” a fost anulat vineri din cauza unui viciu de procedura, intrucat procuratura nu a transmis apararii niste gloante in legatura cu cazul.

- Daiana Prodan și Rareș Petre fac parte din cele cinci cupluri curajoase care iși vor testa relația la Insula Iubirii, sezonul 8. Au un motiv controversat pentru care au venit in emisiune, pe care l-au dezvaluit in fața camerelor de filmat.

- In plin proces de divorț, apar informații tulburatoare din casnicia Anamariei Prodan cu Laurențiu Reghecampf. In urma cu patru ani, antrenorul a descoperit ca soția lui are o relație cu Dan Alexa, bunul sau prieten.CITEȘTE AICI CE DOVEZI A GASIT LAURENȚIU REGHECAMPF INPROPRIA CASA!