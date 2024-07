Stiri pe aceeasi tema

- Robert susține ca a fost batut de Bianca de cateva ori! Concurentul a recunoscut in ediția de astazi, 23 iulie 2024, a emisiunii Insula Iubirii ca pleca de acasa și se intalnea cu fosta lui iubita.

- Editia a treia Insula Iubirii sezonul 8, din 17 iulie, a venit cu noi surprize, iar concurentele aflate in Thailanda au avut de luat o decizie importanta.Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat aseara, de la 20.30, la Antena 1, a adus din nou participantii la cel mai dur test de fidelitate in fata…

- Daiana de la Insula Iubirii a declarat inca din prima ediție de la Insula iubirii ca nu are incredere in iubitul ei și ca ar fi geloasa, caci Rareș ii da mereu motive. Concurentul le-a povestit un episod dureros din trecutul iubitei lui, abandonata de tata.

- Bianca, absolventa facultații de jurnalism de la Cluj, și Robert, amandoi foști concurenți la Mireasa, sezonul 8, au sarbatorit șase luni de cand și-au spus „DA” in fața ofițerului de stare civila. Cei doi indragostiți au devenit soț și soție cu jumatate de an in urma și pare ca relația lor merge…

- Carolin a avut un comportament ciudat in Vinerea Mare, dupa ce s-ar fi certat cu iubita. Cei care il cunosc spun ca era un baiat care nu se implica in conflicte și se ințelegea bine cu tanara cu care era impreuna. In acea noapte, a mers pe la casele vecinilor pana cand a ajuns in urmatorul sat.

- Momente cumplite pentru familia tinerei ucise de iubit, in Sibiu. Apropiații Florentinei spun ca nu știau de relația ei cu cel care a omorat-o, ci știau doar ca s-a angajat in Sibiu, fata fiind de loc din Brașov. Mama ei se pregatește sa vina in Romania pentru inmormantare.

- Dupa ce s-a scris ca s-ar fi ”combinat” cu Romeo Vasiloni, ispita de la Insula Iubirii, acum Iasmina Halas face lumina in acest caz. In exclusivitate pentru Spynews.ro, focoasa blonda ne spune adevarul. E sau nu intr-o relație cu tanarul? Aflam chiar acum!

- De la iubire la ura a fost doar un pas, iar Cristina Cioran (46 de ani) și Alex Dobrescu (39 de ani) au ajuns la cuțite. Cei doi s-au iubit cu patima timp de doi ani și au crezut intr-un viitor comun, așa ca au ales sa devina parinți, ceea ce credea ca ii unește și mai […] The post Fostul iubit al Cristinei…