Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au avut o mare surpriza cand au vazut care sunt ispitele supreme și surpriza de la Insula Iubirii sezonul 7. Spiritele s-au incins iar unele concurente și unele ispite feminine și-au aruncat vorbe dure.

- Mirela de la Insula Iubirii nu mai arata deloc așa cum o știm noi din sezonul 4 al emisiunii, unde a mers pentru a-și testa relația pe care o avea cu Ionuț Gojman. Aceasta s-a casatorit și a luat numele Tecar.

- Romeo Vasiloni este ispita la Insula Iubirii sezonul 7. Barbatul are 30 de ani și este sportiv, iar la show-ul de la Antena 1 este dispus sa iși gaseasca jumatatea in randul fetelor din cupluri.

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, ce va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY aduce in atentia telespectatorilor 10 ispite feminine si 10 ispite masculine gata sa demaste cele mai ascunse…

- Sezonul 6 America Express se apropie cu pași repezi. 9 perechi de vedete sunt pregatite sa porneasca in aventura vieții lor in cel mai provocator reality show din Romania. America Express ii va duce pe concurenți pe Drumul Soarelui, ce trece prin Columbia, Ecuador și Argentina. In curand, la Antena…

- In episodul 4, din data de 22 aprilie 2023 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Cristina Stroe și Damian Draghici s-au transformat in Rod Stewart și au interpretat piesa "Have you ever seen the rain".

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Loredana Groza și au cantat celebra melodie „Apa”. Jurații au ras copios la momentul lor, pentru ca Radu Bucalae a imitat-o amuzant pe Loredana Groza. Iata ce au spus jurații…