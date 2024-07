Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj s-au sesizat miercuri, din oficiu, urmare a informațiilor aparute in spatiul public, și desfașoara cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de ranirea cu intenție a animalelor. Din primele cercetari, politistii…

- Daiana de la Insula Iubirii a declarat inca din prima ediție de la Insula iubirii ca nu are incredere in iubitul ei și ca ar fi geloasa, caci Rareș ii da mereu motive. Concurentul le-a povestit un episod dureros din trecutul iubitei lui, abandonata de tata.

- Prima ediție de la Insula iubirii a adus dezvaluiri neașteptate din relațiile concurenților, așa cum a fost și cazul lui Cornel. Concurentul a recunoscut ca și-a inșelat iubita, dar tot Iustina a fost cea care a ințeles ca partenerul ei a trecut printr-o situație delicata in urma cu mai mulți ani.

- Ultimul task de la Mireasa a adus și ceva probleme pentru Cristina. Concurenta s-a accidentat și a avut nevoie de ajutorul medicilor, iar in ediția de astazi a venit cu mana bandajata. Și inelul de logodna a avut de suferit, caci s-a indoit. Cristina a facut echipa cu Alex impotriva lui Cristi și a…

- Maria și Ștefan au obținut votul favorabil din partea concurenților pentru a petrece noaptea impreuna, așa ca au stat unul cu celalalt in declarații și apropiere maxima. Tanara i-a facut o mulțime de complimente iubitului sau.

- CARAȘ-SEVERIN – Pentru cele 825 de funcții eligibile din administrație au fost depuse in județ 5.086 de candidaturi! Daca buletinele de vot pentru alegerile europarlamentare au ajuns in județ deja de joia trecuta, preluarea de la București a buletinelor de vot pentru alegerile locale urmeaza a avea…

- Ediția de joi, din data de 9 mai 3024, a emisiunii Mireasa - Capriile iubirii a adus multe emoții in casa și asta pentru ca mai mulți concurenți au vorbit despre nunta. Vlad a marturisit ca iși dorește sa se casatoreasca! Concurentul a vorbit deschis despre acest subiect. Iata ce declarații a facut,…

- Inima Oanei Lis este incarcata de amintiri dureroase, rememorand drama care i-a marcat viața acum mai mulți ani. Intr-un moment tragic, soția lui Viorel Lis a trecut printr-o incercare cumplita, care a lasat urme adanci in sufletul sau. Ce a martursit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.