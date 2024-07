Stiri pe aceeasi tema

- Bianca a povestit in ediția trecuta de la Insula iubirii ca iubitul ei obișnuiește sa trimite mesaje altor femei cat ea este plecata de acasa, așa ca nu s-ar mira daca ar vedea ca s-ar apropia de alte femei. Iubitul ei pare ca adora sa fie in compania ispitei Larisa, cea care i-a calcat camașa tot in…

- Robert Braia și Bianca Mitroi sunt impreuna de aproape doi ani, dar in relația lor ar fi aparut ceva probleme, spune concurentul, probe pe care nu le-ar fi rezolvat. Intr-o discuție cu ispita Larisa, Robert i-a marturisit ca nu este fericit in actuala relație, iar el și ispita Larisa par ca s-au apropiat.

- Iustina și Cornel de la Insula iubirii au ales sa iși testeze relația inainte sa devina o familie, asta dupa ce tanara a aflat ca iubitul ei a calcat stramb in trecut. Chiar și așa, nu o considera pe ispita Maria, cea care spunea ca niciun barbat nu ii va rezista, o amenințare, caci nu pare pe gustul…

- Cine este și cu ce se ocupa Loredana Martin. Ispita de la Insula iubirii 2024 a studiat in strainatate, iar de-a lungul anilor a interacționat cu multe vedete internaționale. Care este profesia ei.

- Prima ediție de la Insula iubirii a adus dezvaluiri neașteptate din relațiile concurenților, așa cum a fost și cazul lui Cornel. Concurentul a recunoscut ca și-a inșelat iubita, dar tot Iustina a fost cea care a ințeles ca partenerul ei a trecut printr-o situație delicata in urma cu mai mulți ani.

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Patru dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- CNSC a luat insa act de renuntarea la contestatia formulata de SC Pag Building Expert SRL, in contradictoriu cu municipiul Constanta Licitatia viza punerea in functiune si intretinerea celor 15 fantani arteziene care se afla in administrarea Primariei municipiului Constanta, contractul estimat la 3.243.883…

- Bianca Pop se bucura de viața de mamica alaturi de fiica sa. Cu toate ca momentul in care a strans-o pe micuța la piept a fost unul magic, vedeta nu are amintiri placute din timpul nașterii sale.