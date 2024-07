PREOTUL IOAN POP Dragostea de aproapele nostru

"Ce poate fi mai minunat, mai desfatat decat dragostea de aproapele nostru. A iubi e o fericire, a uri e un chin. Toata legea si proorocii stau in iubirea catre Dumnezeu si catre aproapele (Matei XXII, 40)". The post PREOTUL IOAN POP Dragostea de aproapele nostru first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]