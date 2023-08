Stiri pe aceeasi tema

- Marius Moise a vazut imaginile in care Bianca Giurca este sarutata de ispita Alin Simoiu. Concurentul a facut o dezvaluire neașteptata, in ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Ceea ce a urmat i-a surprins pe toți cei prezenți.

- In ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Marius Moise a avut o propunere neașteptata pentru Oana Monea, dupa petrecerea din club. Bianca Giurca a fost impresionata de gestul facut de Alin Simoiu.

- Bianca Giurca i-a cerut ispitei Alin Simoiu sa iși dea lavaliera jos, iar ceea ce a urmat a fost surprinzator. Camerele de filmat au surprins totul, in ediția 13 a emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1.

- Oana Monea și Marius Moise au avut parte de un nou date in episodul 12 din sezonul 7 Insula Iubirii. Deși parea ca este o intalnire normala, situația a degenerat atunci cand au ajuns in cada.

- Relația dintre Bianca Giurca și ispita Alin devine din ce in ce mai apropiata! Se pare ca cei doi se feresc de camerele de filmat, iar atunci cand ajuns intr-o ipostaza nepotrivita, o semnaleaza printr-un limbaj secret. Deși de-a lungul timpului i-a facut declarații de dragoste lui Marius Moise, iata…

- Dupa bonfire, fetele au ajuns la vila lor, moment in care au aparut anumite discuții. Protagonistele sunt Ema Oprișan și Bianca Giurca, asta dupa ce ambele și-au dat cu parerea despre relațiile lor. Iubita lui Razvan Kovacs este convinsa ca relația Biancai cu Marius Moise nu va dura prea mult și ca,…

- Relația dintre Marius Moise și Bianca Giurca provoaca rumoare la Insula iubirii, sezonul 7. In vreme ce el iși arata tot mai mult interesul fața de ispita Oana Monea, Bianca vazand imaginile in care limitele sunt atinse, ii ia apararea spunand ca el "are și alte calitați pe langa cele care il țin aproape…

- Bianca Giurca și ispita Oana Monea s-au intalnit la bonfire-ul din episodul 6 al sezonului 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023 pentru a discuta despre Marius Moise. Iubita concurentului a „explodat” și a dat carțile pe fața.