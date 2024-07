Stiri pe aceeasi tema

- Robert a declarat la Insula iubirii ca nu este fericit in relația cu Bianca, asta pentru ca ea ar cauta motiv de cearta din orice. Pe de alta parte, concurenta spune ca lucrurile nu stau chiar așa, asta pentru ca iubitul ei i-ar fi dat motive sa devina suspicioasa.

- Iustina și Cornel de la Insula iubirii au ales sa iși testeze relația inainte sa devina o familie, asta dupa ce tanara a aflat ca iubitul ei a calcat stramb in trecut. Chiar și așa, nu o considera pe ispita Maria, cea care spunea ca niciun barbat nu ii va rezista, o amenințare, caci nu pare pe gustul…

- Cine este și cu ce se ocupa Loredana Martin. Ispita de la Insula iubirii 2024 a studiat in strainatate, iar de-a lungul anilor a interacționat cu multe vedete internaționale. Care este profesia ei.

- Delia și Liviu au caștigat sezonul 9 de la Mireasa. Au primit cecul cu marele premiu in valoare de 40.000 de euro, iar cei doi spun ca nu se așteptau sa fie desemnați caștigatori, caci știau ca și celelalte trei cupluri sunt la fel de puternice și apreciate de public. Acum ca s-au casatorit civil, cei…

- Dupa ce a explicat de ce a incheiat relatia de 3 ani cu Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a rupt tacerea și a dezvaluit ce s-a intamplat in relatia cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui. Afaceristul a recunoscut pentru prima oara ca și-a inșelat sotia, iar intre ei nu a existat o poveste de iubire.„Am…

- Supranumit de mulți dintre fanii sai „primarul-gospodar”, Emil Boc și-a luat in serios acest rol și le bate obrazul clujenilor. Edilul este nemulțumit de cei care arunca mucuri de țigari pe plaja din Grigorescu și de proprietarii de caței care nu curața in urma animalelor. „Am vazut cateva mucuri de…

- La mai bine de un an de la momentul in care au fost surprinși in ipostaze ce au dat naștere unui val de speculații, Jador a spus adevarul despre relația cu Andreea Balan. Cantarețul a facut o marturisire neașteptata. Ce mesaj i-a transmis artistei. Dezvaluire neașteptata, dupa un an de speculații Acum…

- Fosta soție a lui Marian Dragulescu a recunoscut ca s-a prostituat ani la rand dupa ce s-a desparțit de sportiv. Ba mai mult, ar fi caștigat sute de mii de euro de pe urma clienților sai!CITEȘTE AICI DECLARAȚIILE FARA PERDEA ALE LARISEI DRAGULESCU!