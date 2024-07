Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan a anunțat o noua premiera la Insula Iubirii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024. O schimbare de regulament a aparut la ceremonia focului. Ce a urmat dupa ce flacara ispitei s-a prins pentru prima data, la doar doua trei de la debutul sezonului.

- Robert Braia și Bianca Mitroi sunt impreuna de aproape doi ani, dar in relația lor ar fi aparut ceva probleme, spune concurentul, probe pe care nu le-ar fi rezolvat. Intr-o discuție cu ispita Larisa, Robert i-a marturisit ca nu este fericit in actuala relație, iar el și ispita Larisa par ca s-au apropiat.

- Iustina și Cornel de la Insula iubirii au ales sa iși testeze relația inainte sa devina o familie, asta dupa ce tanara a aflat ca iubitul ei a calcat stramb in trecut. Chiar și așa, nu o considera pe ispita Maria, cea care spunea ca niciun barbat nu ii va rezista, o amenințare, caci nu pare pe gustul…

- Dezvaluiri tulburatoare despre crima din București! Mama Alexandrei, tanara de 17 ani, ucisa de iubitul ei in camera de hotel, a facut declarații dureroase despre cum a aflat de ce s-a intamplat. Femeia a incercat sa ia legatura cu ea, insa nu i-a mai raspuns nimeni la telefon. Primele indicii ca baiatul…

- Greutațile nu au ocolit-o pe Cristina Spatar. Deși viața i-a suras pe plan profesional, pe plan personal artista, in varsta de 51 de ani, a avut parte și de provocari. De curand, ea și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care a avut-o cu tatal ei.

- Misha Miller, cantareața de peste Prut despre care se spunea ca l-ar fi ”pus pe jar” pe fiul lui David Beckham, a facut dezvaluiri despre viața personala și a dat detalii despre iubitul ei. Iata ce a dezvaluit despre iubitul ei!

- Lidia Buble a vorbit recent, in cadrul unui interviu, despre relația pe care o are Horațiu Nicolau. Artista a dezvaluit care sunt lucrurile la care ține cel mai mult in relația cu barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste și ce apreciaza cel mai mult la el.