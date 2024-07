Stiri pe aceeasi tema

- Iustina nu s-a mai putut abține și a facut un atac la adresa unei ispite! Concurenta nu a fost deloc mulțumita de reacția pe care a avut-o Cornel, iubitul ei, in ediția de astazi a emisiunii Insula Iubirii.

- Luni, 15 iulie, a inceput Insula Iubirii sezonul 8, iar surprizele s-au ținut lanț in cadrul show-ului, imediat ce concurentii au ajuns in Thailanda. Radu Valcan a anunțat o premiera care le vizeaza exclusiv pe fete. Iata ce se va intampla in acest sezon!Radu Valcan i-a anunțat pe concurenți ca, din…

- Prima ediție de la Insula Iubirii a adus și primul bonfire. Iustina și Cornel au ales sa iși testeze relația inainte sa se casatoreasca, iar concurenta spune ca are motive pentru care sa il suspecteze pe iubitul ei ca ar fi infidel, caci a inșelat-o și in trecut.

- Cinci noi cupluri indragostite, curajoase si puternice, gata sa riste totul, isi vor lasa in urma viata impreuna pentru a afla raspunsul la marea intrebare: „Ar trebui sa fie impreuna sau exista altcineva mai bun?”. Convinsi ca Insula Iubirii le va oferi exact raspunsul pe care si-l doresc, Iustina…

- Convinsi ca Insula Iubirii le va oferi exact raspunsul pe care si-l doresc, Iustina si Cornel au plecat in Thailanda chiar dupa ce au stabilit data nuntii, au ales localul, ba chiar si rochia de mireasa.

- Cristina și Andrei Rotaru sunt printre cele cinci noi cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8. Show-ul va fi difuzat din 15 iulie la Antena 1. Cristina, in varsta de 37 de ani, si Andrei, 31 de ani, sunt singurul cuplu casatorit in acest sezon „Insula Iubirii”. Numara deja noua ani de casnicie si zece…

- Cinci noi cupluri curajoase și ȋndragostite, cu mize mari si povesti de viata diferite și-au luat destinul ȋn propriile maini pentru a afla raspunsul la cea mai dura ȋntrebare ȋn cadrul celui mai provocator, dramatic si real test. Timp de 21 de zile vor locui separat, dar ȋn compania unor ispite mai…

- Bogdan de la Ploiești i-a cumparat iubitei sale un cadou spectaculos. Cand s-au intors din vacanța, artistul a surprins-o placut pe partenera lui de viața. Iata ce a primit Cristina Pucean de ziua ei de naștere, cand a implinit frumoasa varsta de 29 de ani!