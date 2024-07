Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Vasiu și Catalin Stoica s-au casatorit in acest weekend! Artista și soțul ei au trait emoții intense, iar slujba religioasa a fost foarte speciala pentru ei. Cristina Vasiu nu a putut sa iși stapaneasca lacrimile și a izbucnit in plans. Iata ce declarații a facut despre marele eveniment!

- Cristina și Andrei Rotaru sunt printre cele cinci noi cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8. Show-ul va fi difuzat din 15 iulie la Antena 1. Cristina, in varsta de 37 de ani, si Andrei, 31 de ani, sunt singurul cuplu casatorit in acest sezon „Insula Iubirii”. Numara deja noua ani de casnicie si zece…

- Coalitia de guvernare se reuneste, joi, incepand cu ora 9.00, pentru a decide calendarul alegerilor prezidentiale si parlamentare, in contextul in care premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit timp de doua zile cu reprezentantii partidelor, pentru a discuta despre oportunitatea organizarii celor doua tipuri…

- Dupa mai bine de un an de probleme juridice și ironii din partea diverșilor jucatori și comentatori straini, Simona Halep a revenit in forța pe teren, in aplauzele fanilor. Moment extrem de emoționant cu Simona Halep Sambata, 15 iunie 2024, la Cluj-Napoca s-a ținut un meci demonstrativ de tenis care…

- In urma cu cateva zile a avut loc nunta lui Razvan Simion cu Daliana Raducan, iar un detaliu care nu a scapat trecut cu vederea a fost faptul ca Daliana Raducan nu a aruncat buchetul de flori pentru a-l prinde viitoarea mireaasa, așa cum se obișnuiește! Iata motivul neașteptat pentru care a trecut pe…

- Ediția din aceasta seara a adus momente tensionate intre jurații de la Chefi la cuțite. Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki și-au aruncat vorbe grele, inainte ca proba de battle sa inceapa, iar unul dintre ei a aruncat cu obiecte in celalalt.

- Fiul Mirelei Vaida a fost operat de urgența la ambii ochi! Prezentatoarea de la Acces Direct a trecut prin momente grele, iar recent a vorbit despre intreaga procedura. Iata ce postare trista a facut vedeta prin intermediul rețelelor de socializare!

- Clipe grele pentru familia lui Petronel, romanul mort in explozia din Italia. Barbatul a fost condus pe ultimul drum de apropiați, de soția lui și gemenii pe care ii au impreuna. AU aparut și imagini de la momentul in care Petronel este inmormantat.