Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de suprafata cu intensitatea de 7,0 grade produs in Indonezia a ridicat Insula Lombok cu 25 de centimetri, anunta specialisti de la Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala din SUA (NASA) si de la Institutul Tehnologic din California, relateaza site-ul agentiei Associated Press.

- Autoritațile din California au evacuat mai mult de 20.000 de oameni de la sud de Los Angeles, guvernatorul Jerry Brown declarand vineri dimineața starea de urgența pentru orașele Orange și Riverside, in urma unui incendiu care se indreapta catre Parcul Național Cleverland, informeaza AP. Guvernatorul…

- Poliția de Frontiera atenționeaza participanții la traficul transfrontalier ca nu activeaza punctele de trecere de tip debarcader Cosauți-Iampoli și Soroca-Țekinovka (interstatal, local). Motivul este nivelul ridicat al apei in raul Nistru, transmite ipn.md.

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata starea de urgenta in statul California, afectat din 23 iulie de incendii de padure, informeaza EFE. Trump a ordonat guvernului federal sa acorde asistenta suplimentara regiunii afectate, de unde autoritatile au fost obligate sa evacueze circa 38.000…

- Un pompier a murit in urma unui incendiu de vegetatie care a avut in California, flacarile extinzandu-se rapid, astfel ca autoritatile au fost fortate sa inchida drumurile de acces catre Parcul National Yosemite, informeaza Associated Press.

- Joe Jackson, tatal lui Michael Jackson, a fost condus pe ultimul drum de familia lui, luni. La ceremonia funerara au mai participat alți membri de seama ai familiei Jackson, printre care și Jannet, care a parut profund inudrerata. Vezi galeria foto + 3 + 3 Slujba de inmormantare a fost ținuta la Forest…

- Punctul de trecere de tip debarcader Cosauti si-a sistat temporar activitatea din cauza cresterii nivelului de apa in raul Nistru. Calatorii pot opta pentru punctul de trecere debarcader Soroca sau punctul de trecere auto Otaci, aflate la o distanta de pana la 50 de kilometri, transmite IPN.

- Sute de case și firme din nordul Californiei au fost evacuate luni in urma unor incendii de vegetație care au avut loc in weekend și care amenințau sa se extinda din cauza vantului, forțandu-i pe localnici sa-și paraseasca locuințele, noteaza Associated Press, informeaza Mediafax.Incendiile…