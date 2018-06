Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca azi, in jurul pranzului, a fost inregistrat un cutremur, anume in Buzau. Seismul a avut o magnitudine de 2,5 grade și s-a produs la o adancime de 133 km.In noaptea de sambata spre duminica s-a mai produs un cutremur…

- Doua cutremure de magnitudine 2.6 grade au avut loc, in acesta noapte, in Romania. Primul a fost inregistrat la ora 01.18, la 133 kilometri adancime, in judetul Buzau.Cel de al doilea, tot de aceeasi magnitudnie, s a inregistrat la ora 05.32, la 15 kilometri adancime in judetul Vrancea.Potrivit Centrului…

- Un seism de magnitudine ML 3.3 a avut loc la ora 09.30, in Bulgaria, la numai doi kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 42.21 N ; 25.20 E, la 161 km E de Sofia, 36 km E de Plovdiv si 14 km V de Chirpan.Acesta este cel de al…

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu face un avertisment fara precedent. Aceasta anunta un cutremur neobisnuit. “Aud un glas care spune cu fermitate asa: ‘Va fi doua cutremure intr-unul singur!’ Dragii mei, eu am citat intocmai cuvintele auzite, chiar daca uneori nu sunt in acord cu gramatica limbii romane.…

- Doua cutremure au avut loc in aceasta dimineata in Marea Neagra. Potrivit INFP, primul seism a avut loc la ora 9.39 si a avut o magnitudine de 2.3 grade pe scara Richter. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 20 km. Cel de al doilea seism a avut loc la ora 09:55 si a avut o magnitudine de 2 grade…

- Judetul Buzau a fost zguduit de patru ori marti, in interval de cateva ore. Din fericire, seismele au fost de mica intensitate. Primul cutremur s-a produs la ora 10.28 si a avut magnitudine 2,1. Urmatoarele au avut loc la orele 14.51 (magnitudine 2,2), 17.24 (magnitudine 2) si 20.43 (magnitudine…