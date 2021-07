Pe fondul pandemiei de coronavirus și a cererii tot mai mari de locuri retrase, insulele turcesti sunt tot mai cautate de potentiali cumparatori. Iar cererea crescanda a scumpit si pretul insulelor scoase la vanzare. Proprietarul insulei Karaca, situata in golful Gokova din provincia sud-vestica Mugla, a decis sa creasca prețul insulei la 225 de milioane de lire turcești (25,9 milioane de dolari), pe fondul creșterii interesului cumparatorilor. Proprietarul, un om de afaceri turc care traiește in Statele Unite, a cumparat insula de 316.000 de metri patrați in 1980, pentru a construi un hotel.…