- Vapoarele de mari dimensiuni trebuie sa ocoleasca aproximativ 100 de kilometric, schimband traseul din cauza debitului scazut al Dunarii. Avizul Administratiei Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) arata ca navele cu pescaj mare trebuie sa navigheze pe bratul Borcea spre Giurgeni, ocolind zona Cernavoda.

- Un schelet metalic de mari dimensiuni care trebuia sa adaposteasca mai multe sere pentru plantele exotice a fost abandonat de mai bine de 20 de ani in mijlocul Gradinii Botanice din Galati, actualii proprietari spunand ca nu il pot demola, dar nici finaliza, din cauza costurilor ridicate.

- Potrivit unui comunicat emis de Constanta Port Business Association, apreciind importanta sectorului naval pentru economia Romaniei si a Dunarii, in mod special, pentru functionarea acestui sector de activitate cat si pentru dezvoltarea portului Constanta, Constanta Port Business Association a sesizat…

- Samsung, liderul pietei de smartphone-uri din România, a lansat în primavara acestui an noul vârf de gama, Galaxy S9. Despre noutatile pe care S9 le aduce pe segmentul premium si despre obiceiurile de consum ale românilor vorbeste Cristi Cojocaru, directorul diviziei de telecom…

- O insula situata pe Dunare la granita dintre Romania si Bulgaria, in apropierea punctului de trecere cu bacul intre Calarasi si Silistra, se transforma in cel mai fierbinte punct al distractiei din Romania. La sfarsitul lunii iulie are loc acolo cea de-a sasea editie a „3 Smoked Olives Island“, singurul…

- Evenimentul este programat pentru 29 iunie 2018, urmand sa se desfasoare cu precadere in zona Falezei Dunarii de la Galati. Organizatorii spera sa mobilizeze un numar cat mai mare de voluntari, pentru a demonstra ca galatenilor le pasa de fluviu.

- Savin Mihaela din comuna Cuca, județul Galați, are o pasiune legata de conservarea legumelor și fructelor. Adepta a alimentației naturale, simple și sanatoase pe baza prelucrarii fructelor și legumelor bio din gradina proprie, intreprinzatoarea din Galați a pus și nume produselor sale „Camara de la…