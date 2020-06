Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8258 lei/euro, 4,4708 lei/dolar, 5,5335 lei/lira sterlina, 4,5857 lei/franc elvetian. Leul s-a apreciat in fata monedei europene pentru...

- Aurul si francul elvetian ajung joi la noi maxime istorice. Și euro s-a apreciat in raport cu leul Gramul de aur s-a scumpit, joi, cu 5,8 lei (2,38%) si a ajuns la o cotatie de 249,4240 de lei, de la 243,6181 lei, cat anuntase miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare…

- Leul moldovenesc se apreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru marți, 21 aprilie, un curs de 19 lei si 26 bani pentru un euro, cu un ban mai puțin decat ieri.

- Gramul de aur s-a scumpit, joi, cu 2,47 de lei (1%) si a ajuns la o cotatie de 246,3635 de lei, de la 243,8895 lei, cat anuntase miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record, potrivit Agerpres. Totodata, cursul leu/franc elvetian a urcat cu 0,98 bani (0,2%), pana…

- Moneda nationala s-a depreciat luni in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8297 lei, in crestere cu 0,20 bani (+ 0,04%) fata de cotatia de vineri, de 4,8277 de lei, potrivit Agerpres. Si dolarul american s-a apreciat in raport cu leul, cu 0,40 bani, ajungand la…

- Euro mai face un pas in spate. Leul s-a intarit usor fata de moneda unica, dar a pierdut teren in raport cu dolarul american Moneda nationala s-a apreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,8254 de lei, in scadere cu 0,43 bani ((-0,09%) fata de cotatia din…

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei si 91 de bani pentru un euro, cu 14 de bani mai mult decat vineri.Dolarul american creste cu patru bani si a ajuns la valoarea de 18 lei si opt bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru marti, 3 martie, un curs de 19 lei si 60 de bani pentru un euro, cu 16 bani mai mult decat luni.