Instrumentul UE de conexare a bugetului multianual de respectarea statului de drept este unul puternic, susţine un oficial german Noul instrument de suspendare a fondurilor UE in cazul statelor membre care vor inregistra derive de la valorile democratice nu a fost diluat, a declarat un oficial senior din echipa presedintiei Germaniei a Consiliului UE, relateaza dpa. "Munca la mecanismul de protejare a statului de drept va continua pe baza propunerii care este discutata din 2018", a declarat sursa pentru dpa, contrazicand afirmatiile Ungariei si Poloniei ca respectivul mecanism ar fi fost lasat fara mijloace de actiune in timpul negocierilor privind viitorul buget pe termen lung al UE. Liderii UE au semnat in unanimitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezolutia privind mandatul Parlamentului European pentru imbunatatirea propunerii de buget in negocierile cu reprezentantii Consiliului a fost adoptata cu votul unei largi majoritati a eurodeputatilor. In textul rezolutiei care serveste drept mandat in urmatoarele negocieri ale finantarii UE, Parlamentul…

- Imparțirea bugetului UE, care a cuprins și masurile de relansare economica, a fost condiționata in acest an de respectarea statului de drept in statele membre. Acesta a fost adoptat la summit-ului...

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au decis, pentru prima data, conditionarea acordarii fondurilor europene de respectarea principiilor democratice si a statului de drept, a anuntat presedintele Consiliului European, Charles Michel, la finalul unui summit extraordinar la Bruxelles, conform…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au decis, pentru prima data, conditionarea acordarii fondurilor europene de respectarea principiilor democratice si a statului de drept in acordul asupra masurilor de relansare economica adoptat marti dimineata la finalul unui summit extraordinar la Bruxelles,…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au decis, pentru prima data, conditionarea acordarii fondurilor europene de respectarea principiilor democratice si a statului de drept in acordul asupra masurilor de relansare economica adoptat marti dimineata la finalul unui summit extraordinar la Bruxelles,…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei formule ce conditioneaza acordarea fondurilor UE de respectarea statului de drept, au declarat pentru dpa surse UE.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 92: Danuța este singurul om care v-a aparat, domnule…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unei formule ce conditioneaza acordarea fondurilor UE de respectarea statului de drept, au declarat pentru dpa surse UE. Compromisul a fost acceptat in noaptea de luni spre marti in timpul negocierilor maraton de la Bruxelles, incepute…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, lider al grupului Renew Europe, a cerut, miercuri, in plenul Parlamentului European, in cadrul discursului sau adresat cancelarului Angela Merkel, ca acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de respectarea statului de drept. Solicitarea presedintelui Renew…