Instrumentele digitale ne afectează creierul Situația pare fara ieșire: de la inceputul pandemiei, oamenii au fost nevoiți sa lucreze de acasa, folosind tot mai multe aparate digitale. S-a creat astfel o dependența puternica, numita de specialiști “intensitate digitala”, care afecteaza puternic funcțiile cognitive. Lumea virtuala este la putere: pe masura ce s-a instalat munca la distanța, ne bazam in totalitate […] The post Instrumentele digitale ne afecteaza creierul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

