- Barna a depus luni, la sediul Primariei Sibiu, peste 19.000 de semnaturi din municipiu pentru sustinerea initiativei 'Fara Penali in functii publice'. 'Faptul ca mai exista normalitate si decenta si in randul membrilor PSD este cumva un lucru imbucurator. (...) Faptul ca exista membri si asta stim…

- Catalin Chereches a fost reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi, in timp ce era in inchisoare. Primarul Chereches a precizat, totodata, ca impreuna cu colegii sai. sustine si initiativa “Fara penali in functie publice”. ″Impreuna…

- Va reamintim ca, din 5 august, Timișoara risca sa ramana fara curațenie pe strazi, dupa ce licitația organizata in acest sens a fost un fiasco. Mai exact, la licitație s-a prezentat un singur operator de salubritate, care face parte din același grup cu Retim, firma care a decis sa nu participe…

- Inițiativa de modificare a Constituției, demarata de unioniști, a fost avizata favorabil de Consiliul Legislativ al Romaniei. Astfel, dreptul poporului roman de a se reunifica pașnic, in concordanța cu Tratatul de la Helinki, ar putea fi prevazut prin Legea fundamentala.

- La 27 de ani, Robert Kristof este unul dintre cei mai, daca nu cel mai tanar administrator public din țara, funcție pe care o deține din 2016. Anterior acestei funcții, el a fost unul din consilierii primarului Nicolae Robu și consilier local PNL. Conform unei Hotarari a Consiliului Local…

- Membrii Comisiei Operative de Turism, care funcționa in cadrul Primariei Timișoara, fiind formata din reprezentanți ai mediului de afaceri, l-au anunțat, ieri, printr-un document inregistrat ca se retrag cu toții din aceasta activitate. ” Apreciem inițiativa de inființare a CCT, in martie 2017, fiind…

- Salariile angajatilor autoritatilor publice locale (APL), respectiv primari si personalul din primarii, preponderent din comune, vor creste cu pana la 50%, incepand cu luna august a anului curent. Initiativa a fost comunicata de vicepresedintele Partidului Democrat Vladimir Cebotari, in cadrul briefingului…

- Marțea trecuta, oficialii instituției de pe C.D. Loga se laudau cu propria aplicație de smartphone, numita „Primaria Timișoara”, care poate fi descarcata gratuit atat pe telefoanele cu Android, cat și pe cele cu iOS. Sesizarile facute ajung direct la angajatul care ar trebui sa le rezolve.…