- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj face cercetari legate de decesul barbatului de 42 de ani care s-a inecat sambata in Jiu. Acesta era ghid din partea unei asociatii care a organizat cursa de rafting. Barbatul nu avea contract d...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a inregistrat contractul colectiv de munca de la Complexul Energetic Oltenia. Documentul va intra in vigoare incepand cu data de 1 aprilie si este valabil pentru urmatorii doi ani. CEO este cel mai mare angajator din ...

- Sindicatele si administratia din cadrul Complexului Energetic Oltenia negocieaza miercuri cresterile de salarii la companie. Ion Ruset, consilier in cadrul Complexului Energetic Oltenia, a declarat ca Directoratul le va prezenta liderilor de sindicat din cele patru federatii reprezentative proiectul…