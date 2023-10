Instructor auto, arestat pentru că a agresat sexual o elevă Un barbat in varsta de 55 de ani, instructor auto, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost acuzat de agresiune sexuala si santaj asupra unei tinere in varsta de 18 ani. Evenimentele au avut loc in cadrul orelor de conducere susținute de instructorul auto, in vederea pregatirii tinerei pentru examenul […] Articolul Instructor auto, arestat pentru ca a agresat sexual o eleva apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

