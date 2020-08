Stiri pe aceeasi tema

- ALARMANT… In urma cu puține minute, purtatorul de cuvant al unitații sanitare din Barlad a dat o declarație referitoare la situația celor 30 de tineri din Vaslui, pozibil infectați cu coronavirus. Potrivit acestuia, 17 dintre ei au fost internați deja in spital, dintre care opt ci simptome specifice…

- Trei elevi din cei peste 160.000 prezenti la examenul de matematica din cadrul Evaluarii Nationale au avut temperatura peste 37,3 grade Celsius, la intrarea in centrul de examen: 1 candidat din judetul Salaj, 1 candidat din judetul Timis, 1 candidat din judetul Vaslui. Anul acesta, pentru prima oara…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) acuza Ministerul Educatiei si Cercetarii ca blocheaza dreptul la educatie, dupa ce o eleva de la o scoala din Constanta nu a putut sustine Evaluarea Nationale deoarece avea febra peste 37,3 grade Celsius, fara a fi infectata cu Covid-19, ci din cauza unei infectii…

- Doar un singur elev din cei peste 170.000 care susțin examenul la Limba și Literatura Romana in cadrul Evaluarii Naționale a avut febra peste 37,3 grade Celsius. Acesta nu avea simptome de coronavirus, ci un diagnostic de enterocolita.”Unsingur elev din toata țara a avut temperatura peste 37,3 grade.Elevul…

- Virusul se uita la imunitate, nu la varsta! Aceasta este concluzia pe care o putem trage din experiența unei dintre cele mai batrane femei din lume, care a devenit cea mai varstnica persoana care a supravietuit noului coronavirus. Boala a atacat-o, dar ea a rezistat vitejește!

- In cazul in care o persoana are temperatura peste 37,3 grade Celsius sau refuza purtarea maștii de protecție, i se poate interzice intrarea intr-un spațiu inchis Purtarea mastii de protectie, triajul epidemiologic si dezinfectarea mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata…

- Ministerul Sanatații precizeaza ca, in conformitate cu prevederile Ordinului privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, triajul epidemiologic…

- Ministerul Sanatatii anunta ca purtarea mastii de protectie, triajul epidemiologic si dezinfectarea mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta sunt obligatorii in cadrul institutiilor sau autoritatilor publice, dar si in cazul operatorilor economici. Precizarile…