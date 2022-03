Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au acum in Ucraina „zeci de mii” de militari, potrivit unui inalt oficial al Departamentului Apararii din SUA, citat sambata de dpa. Rusii au in prezent „peste 50% din fortele lor de lupta comasate pe teritoriul ucrainean”, a mentionat intr-un briefing pentru jurnalisti oficialul de la…

- Astazi, 26 februarie 2022, restricția va fi de la 17:00 la 08:00. Acest orar este introdus pana in dimineața zilei de 28 februarie. Toți civilii care vor fi pe strada in timpul starii de acces vor fi considerați membri ai grupurilor de sabotaj și recunoaștere ale inamicului.De asemenea, Kliciko a anuntat,…

- Acesta atrage atentia ca vom avea un numar ridicat de victime pentru ca "rușilor nu le pasa"! Va fi teribil, mai spune generalul american. "Intotdeauna este foarte mare confuzie, mai ales la inceput, astfel ca va fi nevoie de mulți experți și de timp pentru a face lumina și sa ințelegem ce se intampla,…

- Rusia a declansat joi dimineata o ampla operatiuni militara impotriva Ucrainei, atacand direct mai multe orase si puncte cheie din Ucraina. Livemapua.com, un serviciu care documenteaza atacurile conflictului ruso-ucrainean inca din 2014, a publicat o harta cu locurile unde au fost raportate pana la…

- Armata ucraineana anunța ca a doborat un elicopter și cinci avioane rusești in regiunea Luhansk Armata ucraineana anunța ca a doborat un elicopter și cinci avioane rusești in regiunea Luhansk Armata ucraineana anunța, joi dimineața, ca a doborat cinci avioane rusești și un elicopter in regiunea Luhansk,…

- Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. La scurt timp, mai multe explozii și focuri de arma au inceput sa se auda la Kiev, Harkov sau Odesa. „Am luat decizia unei operațiuni militare”, a anunțat Vladimir…

- Imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin privind declanșarea unei ofensive militare in Ucraina, au inceput bombardamentele, inclusiv la Kiev. Interfax transmite ca trupele ruse sunt debarcate in Mariupol și Odesa.