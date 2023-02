Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii stau cu ochii pe situația din zona seismica Gorj, dupa valul de replici ce au urmat cutremurului de 5,7 grade, de marți. Iar din cate indica datele de ultima ora venite joi dupa-amiaza de la reprezentanții Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul de…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat, joi, ca au fost inregistrate 315 replici ale cutremurului cu magnitudinea 5,7 din judetul Gorj. Potrivit, INFP astfel de replici se vor mai produce cateva zile, dar ele scad, de obicei, in intensitate. INFP precizeaza ca…

- Peste 200 de replici au zguduit Romania in urma cutremurului cu magnitudine 5,7 pe scara Richter, produs marți, 14 februarie, in Gorj, fiind cel mai mare cutremur din aceasta zona seismica, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit…

- Sase cutremure s-au inregistrat in zona Gorj noaptea trecuta si in aceasta dimineata, fiind noi replici ale cutremurului de marti care a avut o magnitudine de 5,7. Cel mai puternic a avut o magnitudine de 4,2, conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP),…

- Cutremurul major, cu magnitudinea de 5,,7 grade pe scara Richter, produs marți, 14 februarie, la ora 15:16 in județul Gorj, care a fost resimțit și la Lugoj, a fost urmat, pana miercuri, 15 februarie, la ora 9, de 34 de replici, cu magnitudini intre 2,0 și 4,1 grade, potrivit datelor anunțate de…

- In cursul zilei de marți, 14 februarie 2023, Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP) a anunțat ca dupa seismul de 5,7 grade pe scara Richter care s-a petrecut in Oltenia s-au inregistrat șase replici, dintre care una medie. La ora 15:16:52 (ora Romaniei) s-a produs in Gorj un „cutremur semnificativ…

- Cutremurul cu magnitudinea 5,7 pe Richter, produs marti in judetul Gorj, a fost urmat, pana la ora 20:42, de 13 replici cu magnitudini intre 2,4 si 4,1, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul cu magnitudinea de 5,7, care a…

- Noi cutremure au avut loc marți, 14 februarie, in Gorj (4) și in Dolj (1). Unul, de intensitate VI, cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter, s-a resimțit și la Lugoj, la fel ca cel de ieri (care a avut 5,2 grade). Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a…