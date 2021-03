Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca ar fi oferit date incomplete privind eficacitatea vaccinului sau anti-COVID-19 dupa testele clinice din SUA, a transmis Institutul National din SUA privind Alergiile si Bolile Infectioase condus de Anthony Fauci, potrivit Reuters citat de Hotnews.

- In urma raportarii anumitor efecte adverse grave, in legatura cu administrarea dozelor din lotul ABV2856 din vaccinul AstraZeneca, Agentia italiana pentru Medicamente (AIFA) a decis ca masura de precautie sa interzica utilizarea acestui lot pe intreg teritoriul national.Pana in prezent nu a fost stabilita…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficacitate de 76% impotriva infectiilor simptomatice timp de trei luni dupa prima doza, eficacitatea crescand daca a doua doza este administrata mai tarziu, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza agentia Reuters.…

- Suedia inregistreaza o transmitere crescuta a variantei britanice a coronavirusului, 11% dintre testele pozitive recente indicand aceasta mutatie, considerata mai contagioasa, a comunicat marti Agentia de sanatate publica, informeaza Reuters. Dintr-un total de 2.220 de esantioane pozitive…

