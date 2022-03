Virusologii de la Institutul Pasteur din Paris au secvențiat genomul unei variante ”Deltacron”, dupa ce au fost confirmate cazuri in mai multe regiuni din Franța, transmite sky news. ”Deltacron” a fost identificat oficial ca varianta a Covid-19 in Franța și SUA. Despre o combinație intre Omicron și Delta s-a vorbit inca de la inceputul acestui an, in urma unor investigații efectuate de un laborator din Cipru. Iata, acum, Institutul Pasteur anunța oficial secvențierea genomului variantei ”Deltacron”, care este circulanta in unele zone din Franța se pare de la inceputul lunii ianuarie. La 9 martie…