Accident rutier grav in Constanta. Un autoturism a intrat in stalp. Șoferul a fugit (galerie foto)

Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orelor 02.15, in Constanta, langa Scoala numarul 8. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta evenimentul rutier, in care nu s au inregistrat… [citeste mai departe]