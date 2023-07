Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat o crestere economica in primul trimestru de 2,3% pe seria bruta si de 2,8% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2022, insa, raportat la trimestrul anterior, Produsul Intern Brut (PIB) a fost in termeni reali mai mare cu doar 0,1%, potrivit datelor…

- Deși cifrele actuale ale economiei il contrazic, Nicolae Ciuca este optimist și spune ca putem avea inflație de sub 10% inainte de sfarșitul anului. In ultimul raport de date prezentat de Institutul National de Statistica, o cifra este foarte importanta si anume faptul ca inflatia a scazut in primul…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut cu 5,5% in termeni nominali, in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica. Potrivit comunicatului, rezultatul din primul trimestru…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023. Institutul National de Statistica arata ca marfurile alimentare s-au scumpit cu aproape 20%, cele nealimentare cu aproape 6 %, iar serviciile cu peste 10 %. Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate…

- In luna martie 2023 volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut fata de luna februarie 2023 cu 17,9%, a anunțat vineri Institutul Național de Statistica. Pe primele 3 luni din an, creșterea a fost de 5%.

- Greva japoneza la Institutul Național de Statistica. Și angajații din Timiș protesteaza. Angajații Institutului Național de Statistica organizeaza miercuri greva japoneza și amenința cu declanșarea grevei generale. Ei sunt nemulțumiți de „situatia salariala discriminatorie”.

- Volumul lucrarilor in constructii a crescut ca serie bruta cu 9%, in primele doua luni ale acestui an fata de perioada similara din 2022, cele mai importante majorari fiind consemnate in cazul reparatiilor capitale si al constructiilor noi, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de…