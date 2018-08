Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu realizat de Institutul Național de Statistica (INS), managerii societatilor comerciale din comertul cu amanuntul estimeaza ca vor creste preturile de vânzare, în trimestrul III, soldul conjunctural - diferenta procentuala între cresterile si scaderile estimate…

- Rata locurilor de munca vacante, in zona euro, a fost de 2,1% in primul trimestru din 2018, in crestere fata de trimestrul patru din 2017 (2%) si fata de primul trimestul din 2017 (1,9%), potrivit datelor furnizate de Eurostat . In Uniunea Europeana,...

- Rata locurilor de munca vacate din Uniunea Europeana era de 2,2% in primul trimestru al acestui an, in crestere fata de o rata de 2% in ultimul trimestru al anului trecut. Statele membre cu cele mai scăzute rate ale locurilor de muncă vacante sunt Grecia (0,7%), Spania şi Portugalia (ambele…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in primul trimestru al acestui an cu 12,72%, forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in constructii, arata…

- In trimestrul I 2018, rata locurilor de munca vacante a fost de 1,20%, in crestere cu 0,07 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Numarul locurilor de munca vacante a fost de 58,4 mii, mai mult cu 3,7 mii locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National…