Institutul Național de Statistică: în martie 2020 au murit, la nivelul țării, cu 298 de oameni mai puțini decât în martie 2019 Cei 22.591 de romani care au murit in martie anul acesta sunt cei mai puțini din ultimul deceniu, excepție facand doar, la diferența de cateva cazuri, martie 2017.Institutul Național de Statistica a facut publice astazi cifrele deceselor pe lunile februarie și martie. Fața de luna februarie, in martie au murit cu 892 de romani mai mulți, lucru care intra insa in normalul sezonalitații. In 9 dintre cei 10 ani expuși in statistica online a raportului luna martie cunoscand mai multe decese decat februarie.Efectul COVID-19 este imposibil de decelat in cifrele avansate de INSP, avand in vedere ca institutul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

