Stiri pe aceeasi tema

- Birocrația, lipsa forței de munca și fiscalitatea excesiva sunt in continuare dificultațile cele mai importante cu care se confrunta IMM-urile in 2018, potrivit lucrarii Carta Alba a IMM-urilor din Romania, editia a XVI-a, realizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Romania se afla pe primul loc in Europa la cresterea costului orar cu forta de munca, cu un avans de 12,7% in primul trimestru, urmata de Letonia, cu 11,2% si Ungaria, cu 10,3%, in conditiile unei medii de 2,7% la nivelul UE si de 2% in zona euro, potrivit datelor Eurostat, biroul european de statistica.…

- 'Forta de munca devine din ce in ce mai greu de obtinut in Romania. La noi este cel mai mare ritm de depopulare a fortei de munca, un subiect extrem de dureros pentru noi, pentru ca in etapa urmatoare lipsa fortei de munca va fi mai dureroasa decat o criza economica', a declarat joi, intr-o conferinta…

- In trimestrul I 2018 costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a consemnat o rata de crestere de 1,4% fata de trimestrul precedent si de 12,7% fata de acelasi trimestru al anului anterior, arata datele transmise ieri de Institutul National de Statistica – INS și…

- Patronii din Romania sunt nevoiți sa suporte costuri tot mai mari cu angajații. In primele 3 luni ale anului 2018 costul orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut cu 12,72% fata de aceeași perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul…

- România a importat, în primele doua luni din 2018, carne si preparate din carne în valoare de 124,8 milioane de euro, în crestere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). În schimb, exporturile de carne si…

- Intalnirea de afaceri din județul Gorj a fost dominata de o idee centrala, ce se vrea un semnal de alarma in intreaga țara. Lipsa forței de munca ii determina pe investitorii straini sa iși mute operațiunile din Romania in țarile ...

- Lipsa fortei de munca nu doar in agricultura, ci in toate sectoarele de activitate, este o problema nationala, a declarat, miercuri, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania /LAPAR/, Laurentiu Baciu, care s-a aratat dezamagit ca in ultimii 28 de ani, in mediul rural din Romania,…