Romania a importat, in ianuarie 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 44.300 tone echivalent petrol (tep), cu 85,2% (-254.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.

Transportul aeroportuar de marfuri (inclusiv posta) a crescut anul trecut cu 22,7%, comparativ cu 2021, de la 41.178 tone la 50.534 tone, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

Productia industriala din Romania a inregistrat o scadere de 1,8%, ca serie bruta, in 2022, comparativ cu anul anterior, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS).

Productia de carne de porc a Romaniei s-a diminuat anul trecut cu aproape 11%, de la 383.485 tone carcasa in 2021, la 341.964 tone in 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri.

Romania a exportat in primele zece luni ale anului trecut carne si preparate din carne in suma de 457,8 milioane euro, valoare in crestere cu 35,4% comparativ cu 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres.Cele mai mari exporturi s-au inregistrat in aprilie…

Romania a produs, in primele 11 luni din 2022, o cantitate de titei de peste 2,676 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 171.900 tep (-6%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

Productia industriala a Romaniei a scazut cu 1,1%, ca serie bruta, in primele 11 luni ale anului 2022 comparativ cu aceeasi perioada din 2021, iar ca serie ajustata s-a diminuat cu 1,6%, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).