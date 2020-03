Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, a spus, vineri, ca personalul medical va fi testat cu prioritate pentru a vedea daca s-a infectat cu coronavirus. De asemenea, fiecare pacient care ajunge la spital cu probleme respiratorii va fi testat.

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Un numar de 103 cadre medicale din tara sunt diagnosticate cu COVID-19, informeaza marti Ministerul Sanatatii. Este vorba despre 43 de medici (27 din Suceava), 45 de asistenti medicali (30 din Suceava), 14 infirmieri (13 din Suceava) si un ingrijitor. "Conform datelor raportate catre Institutul National…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- Institutul Național de Sanatate Publica a decis luni sa largeasca categoriile de persoane testate, dupa numeroase apeluri ale medicilor in acest sens. Practic, toți pacienții internați in spitale care au simptome de infecții respiratorii acute vor fi testați, la fel și personalul medical care intra…

- Institutul National de Sanatate (INS) a actualizat, luni, algoritmul de testare. Toti cei cu infectie respiratorie acuta severa, care nu au gripa, vor fi testati pentru COVID-19. Tot personalul medical care a intrat in contact cu un bolnav confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19 va fi de asemenea…

- In plina criza epidemica de COVID-19, in timp ce numarul de imbolnaviri crește la nivelul Bucureștiului, directorul medical al Spitalului Univeristar vrea sa deschida o secție și un laborator de boli infecțioase chiar in mijlocul Maternitații. Autoritațile au fost sesizate, dar inca nu se știe ce masuri…

- Un numar de 4 persoane sunt izolate la domiciliu, de 2 zile, in judetul Calarasi, dupa ce s-au aflat in zone din Italia unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus. Conform directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica din Calarasi, Cezar Radulescu, in prezent nu exista niciun caz…