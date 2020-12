Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din Baia Mare au propus prelungirea carantinei in oras, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica a avizat prelungirea carantinei cu sapte zile. Decizia urmeaza sa fie aprobata prin ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.Comitetul Judetean pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis a votat, in sedinta de vineri, instituirea masurii de carantinare a municipiului Lugoj, pe o perioada de doua saptamani, incepand de sambata, ora 00:00. In ultimele 14 zile, rata de infectare la nivelul Lugojului a fost in crestere, iar vineri…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), instituirea carantinei sanitare in Municipiul Constanta, incepand de vineri, 20 noiembrie, ca masura de reducere a infectarii cu noul coronavirus, dupa ce rata cumulata, la 14 zile, a…

- Autoritatile au decis, vineri seara, instituirea carantinei zonale in orasul Ovidiu si impunerea masurilor speciale de protectie in localitatile Agigea si Valu lui Traian, dupa constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3/1.000 locuitori, informeaza…

- Comitetele pentru situații de urgența au hotarat scenariile pentru inceputul de an școlar. In urma propunerilor inaintate de catre consiliile de administrație ale unitaților de invațamant din judetul Valcea, pana vineri, 11 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis hotararile…

- Localitatea Suhurlui din judetul Galati are o rata de imbolnavire cu noul coronavirus de peste 5 la mia de locuitori, astfel ca elevii ar urma sa invete doar de acasa, online, o decizie finala urmand insa sa fie luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Sapte localitati ar urma sa adopte…