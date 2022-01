Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit INSP, in acest moment nu exista evidențe de transmitere comunitara susținuta, la nivel național, a variantei Omicron.Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", din Capitala, a explicat ca, in perioada in care au inceput sa apara cazurile de Omicron…

- In legatura cu vaccinarea anti-COVID a copiilor, Mihai Craiu și Adrian Marinescu, medici și parinți, au recomandat parinților sa ia o decizie ințeleapta, in liniște, bazata pe date corecte, ținand seama ca, odata cu noua varianta Omicron, 50% dintre cazurile confirmate sunt tineri sub 29 de ani. Pot…

- Masca de protecție, limitarea timpului petrecut in locurile aglomerate și chiar testarea anti-Covid inainte de mesele festive se numara printre sfaturile medicilor consultați de Libertatea pentru ca romanii sa treaca peste sarbatorile de iarna, mai ales dupa confirmarea noii tulpini, Omicron, pe teritoriul…

- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, Adrian Marinescu, a anuntat ca au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu Omicron. Este vorba despre doua femei, care au forme usoare de boala, fiind vaccinate complet. Una dintre femei a calatorit in Marea Britanie,…

- Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu, aflat la Bruxelles, in aceste zile, a facut apel la comisarul european pentru agricultura și dezvoltare rurala, Janusz Wojciechowski, sa nu se avanseze cu procedura de infringement in cazul Romaniei, pentru ca țara noastra nu a transpus Directiva privind practicile…

- Pacienții cu HIV nu au avut acces la servicii medicale in 2021, iar accesul la tratamente a fost intrerupt de multe ori din vina autoritaților responsabile cu asigurarea bugetului necesar. Este una dintre concluziile dezbaterii ”Programul de tratament HIV – Prezent și Perspective”, organizata, vineri,…

- Rata mica de vaccinare ne face extrem de vulnerabili in fața unui nou val al pandemiei care va aparea, cel mai probabil, la inceputul anului, a explicat Radu Crisan Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi, unul dintre cei trei medici din prima linie a luptei anti-COVID, consultați…