Prețul uriaș al facturilor nu afecteaza doar clienții casnici, ci și instituțiile, inclusiv spitalele și școlile. Managerul Institutului „Marius Nasta” din București spune ca unitatea sanitara a primit o factura la gaze pe luna ianuarie de 500.000 de lei. Beatrice Mahler a avertizat ca in viitor exista riscul ca unele spitale sa intre in capacitate de a plati facturile. „Acum putem plati facturile, ca e o Hotarare de Guvern care protejeaza spitalele in perioada starii de alerta, in perioada in care avem o confruntare cu situația pacientului COVID. Lucrurile sunt destul de delicate in viitor pentru…