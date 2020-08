Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Marius Nasta/ București: Nu mai sunt locuri libere anticovid Numarul de cazuri noi de infecție cu SARS-CoV-2 ar putea sa scada în urmatoarele doua saptamâni, apreciaza specialiștii, pentru ca rata de reproducere a virusului care arata câți oameni sunt infectați în…

- Institutul ”Marius Nasta” din Capitala are un singur medic epidemiolog, atrage atentia managerul spitalului, Beatrice Mahler, iar numarul pacienților internați cu COVID-19 la terapie intensiva a crescut. In momentul de fata cu greu se mai gasesc paturi libere in sectiile ATI din Bucuresti. ”Fata de…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat luni ca sunt locuri la terapie intensiva. De asemenea, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a precizat ca atunci cand spunem ca nu mai sunt locuri la ATI la Bucuresti inseamna doar ca nu mai sunt locuri in spitalele COVID din Capitala. „Nu stiu cine v-a spus.…

- Initial, Raed Arafat a spus, vineri, ca in spitalele din Bucuresti nu mai erau locuri la ATI. Sambata, a aparut informația ca avem un spital modular nou situat in curtea Spitalului Elias, construit prin donațiile de la Daruieste Viata. Duminica, Nelu Tataru anunța ca sunt 4.000 de locuri la ATI, arata…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca azi noapte a fost transferat un pacient Covid de la București la Ploiești, asta pentru ca nu mai sunt locuri la ATI in Capitala.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 89: Care e sensul sa ma duci 48 de ore la spital? ”Aseara s-a luat…

- ​Pacienții cu COVID-19 internați la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București au acoperit toata capacitatea unitații medicale. Managerul spitalului, medicul Beatrice Mahler, a anunțat sambata ca nu mai are locuri libere pentru pacienții COVID pozitivi. Institutul „Marius Nasta” are…

- "In schema Institutului Marius Nasta sunt avizate pentru funcționarea provizorie pentru pacienții COVID 72 de paturi, din care 10 paturi pentru pacienții suspecți, 13 pentru coinfectie COVID -TB și 49 pentru pacienții COVID pozitivi", a precizat managerul Beatrice Mahler. Citește și: Dupa…

- Situație grava la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitala. Spitalul nu mai are locuri libere pentru pacienții COVID pozitivi, conform unui comunicat al spitalului, remis Libertatea"Avem acum internați un numar de 50 pacienți confirmați și 3 suspecți. Va menționez ca in schema Institutului…