Stiri pe aceeasi tema

- Despre cunoașterea a cel puțin unei limbi straine putem spune ca este esențiala in obținerea unui job bine platit și nu numai. Marile companii, corporații cauta oameni bine pregatiți in acest sens. Ei sunt puntea catre mediul extern, conexiunea perfecta pentru a largi portofoliul de clienți și/sau investitori…

- Evenimentele, care vor fi derulate in cadrul GMW, urmaresc, in principal, cresterea nivelului de constientizare cu privire la importanta educatiei financiare atat la nivelul corpului didactic, cat si la nivelul elevilor si studentilor, precum si imbunatatirea accesului copiilor si tinerilor la notiuni…

- Internship la Camera Deputaților – o șansa pentru formarea profesionala a tinerilor! Camera Deputaților ofera tuturor studenților și tinerilor absolvenți ocazia sa ia parte la programul prin care iși vor putea perfecționa pregatirea in cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului, anunța deputatul…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures anunța ca in acest an intenționeaza sa organizeze 30 de cursuri de formare profesionala, in care vor fi cuprinși aproape 500 de șomeri. ”Formarea profesionala va fi in atenția noastra in anul 2022, astfel ca avem de gand sa organizam 30 de…

- Flexibilizarea programului de lucru și posibilitatea muncii de la distanța generate de contextul pandemic au remodelat perspectiva salariaților asupra propriului loc de munca, determinandu-i sa-și reconsidere prioritațile. Specialiștii in domeniu anticipeaza ca trendul global pe piața muncii marcat…

- Coaliția de guvernare a decis sa suspende liberalizarea pieței noastre de energie intre 1 februarie și 31 martie. Daca va fi necesar, suspendarea are a fi prelungita, probabil. Cum putem ști ca va fi necesar? Adevarul e ca nu vom putea ști decat lasand din nou liberalizarea sa-și produca efectele. Și…

- Pana la sfarșitul acestei luni, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau va deschide primele cursuri de calificare/recalificare, din cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și destinat tinerilor șomeri NEETs…

- Unul dintre cei mai inalți consilieri in domeniul sanatații din Marea Britanie a fost acuzat ca a diseminat „date suspecte” care au umflat riscul potențial de omicron, anunța blacknews.ro. Dr. Jenny Harries, directorul executiv al Agenției de Securitate a Sanatații din Regatul Unit (UKHSA),…