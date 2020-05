Institutul de Statistică: Mai puțini români au murit în martie 2020, față de martie 2019 Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2020 a fost de 22.591, cu 892 decese mai multe decat in luna februarie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in aceeasi perioada, a fost de 83, in scadere cu 19 decese fata de luna februarie 2020, anunta un comunicat al Institutului Național de […] The post Institutul de Statistica: Mai puțini romani au murit in martie 2020, fața de martie 2019 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul raportarii reale a deceselor din cauza COVID continua in Europa. Este și cazul Italiei, unde numarul bolnavilor de coronavirus nu este nici pe departe cel declarat. Numarul real al persoanele infectate cu noul coronavirus in Italia este de 10-20 de ori mai mare decat cel al cazurilor confirmate,…

- Publicația germana Der Spiegel a mers pe urmele sezonierului roman, venit in Germania la cules de sparanghel, care a murit infectat cu noul coronavirus. Nicolae Bahan a fost unul din muncitorii sezonieri aduși cu avioanele in Germania pentru a ajuta la culegerea sparanghelului. In varsta de 57 de ani,…

- Mai mulți romani ajunși in Germania, in ultima perioada, la munci agricole, se plang ca sunt ținuți 14 zile in carantina și fara sa fie platiți. Intr-o video postat pe contul unui roman din grupul care așteapta sa fie dus la munca se vede cum reprezentanta angajatorului, romanca, le explica compatrioților…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, referitor la situația creata de plecarea muncitorilor sezonieri din țara, ca solicitarea a fost facuta pe cale diplomatica, dar ca nimeni nu a crezut ca vor fi chemați 2.000 de romani intr-o singura zi. Arafat a spus, la emisiunea „Marius Tuca Show”, ca plecarea…

- Platforma Worldometer, care furnizeaza statistici in timp real, arata totalul deceselor la nivel mondial, de la inceputul acestui an, din diverse cauze și afecțiuni. Potrivit statisticii, numaru deceselor provocate de virusul COVID-19 este cel mai mic, sub numarul deceselor provocate de gripa sezoniera. …

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…

- Inca doi romani au murit din cauza noului tip de coronavirus, numarul total al victimelor ajungand, duminica, la 40, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, victima cu numarul 39 este un barbat de 71 ani, din județul Suceava (contact al unei persoane care a revenit din…

- Australia și Canada au fost adaugate pe lista țarilor care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani ce vin din acestea. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, cetatenii…