- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat definițiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus și a facut noi recomandari de prioritizare a testarii pentru COVID-19. Documentul a fost elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 14 iulie 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 6-12 iulie 2020. Astfel, pana la 12 iulie, 94% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 78,4% erau inregistrate la persoane…

- În data de 28 aprilie 2020, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat un document de actualizare actualizat a metodologiei de supraveghere COVID-19. La secțiunea „Deces la pacient confirmat cu COVID-19” a acestei metodologii se specifica…

- Cap Limpede, stiri adevarate: 89,3% dintre persoanele infectate cu noul coronavirus care au murit aveau cel putin o comorbiditate, potrivit unui raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, conform Agerpres. Conform…

- Romania a depașit joi 12.000 de cazuri de coronavirus, cifra anunțata recent de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ca fiind un varf al epidemiei. Directorul Comisiei anti-COVID din Ministerul Sanatații, Adriana Pistol, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca pandemia de coronavirus este cel mai…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a actualizat marți definițiile de caz COVID-19. Astfel, in cazul unui pacient a carui infectare apare la 14 zile de cand este internat in spital se va considera ca in mod cert a luat boala din unitatea medicala.Dupa explozia cazurilor de COVID-19 in mai…